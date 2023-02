Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Bleicherode (ots)

Am gestrigen Nachmittag erhielt eine 85-jährige Frau in Bleicherode Besuch von zwei unbekannten männlichen Personen. Als diese an der Haustür um Unterstützung baten, wurden die beiden Männer von der Frau mit warmen und kalten Speisen in ihrer Küche versorgt. Weiterhin schenkte die Frau den beiden unbekannten Männern noch eine kleinere Menge Bargeld zur Unterstützung. Was die Dame nicht bemerkte, war der Diebstahl von weiterem Bargeld aus ihrer Geldbörse. Verübt durch die unbekannten Bittsteller. Kurz nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, erschienen zwei unbekannte weibliche Personen und begehrten ebenfalls Einlass und Unterstützung. Nachdem sich die beiden unbekannten Frauen ausgiebig in der Wohnung der älteren Dame umgeschaut hatten, verließen diese die Wohnung unverrichteter Dinge. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

