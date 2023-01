Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Montag gegen 13.10 Uhr rief eine 85-jährige Frau aus Dinslaken die Polizei, da in ihr Haus am Brunhildenweg eingebrochen worden war.

Das freistehende Einfamilienhaus befindet sich an einem Eckgrundstück sowohl am Brunhildenweg als auch am Kriemhildenweg im Ortsteil Eppinghoven.

Die Frau hatte am Silvestermorgen das Rollo im Schlafzimmer hochgezogen. Als sie in der Neujahrsnacht gegen 03.00 Uhr zu Bett gehen wollte, bemerkte sie, dass das Schlafzimmerfenster sperrangelweit geöffnet war. Sie ging jedoch zunächst davon aus, der starke Wind habe das Fenster aufgedrückt. Am Montag bemerkte sie den Verlust ihres Schmuckes und rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Einbrecher das Fenster aufgehebelt und sich so unbemerkt Zutritt verschafft hatten.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Dinslaken, Rufnummer 02064 / 622-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell