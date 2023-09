Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Abend, den 06. September 2023, ereignete sich gegen 21 Uhr ein Vorfall in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei unbekannte Täter verdächtigt, einen 13-jährigen Jungen angegriffen und leicht verletzt zu haben. Der Vorfall fand in der Nähe des Bahnhofs statt, als der Junge auf dem Heimweg war. Die Angreifer sollen das Kind am Bein, Arm und Rücken leicht verletzt haben, bevor der Junge sich selbstständig nach Hause flüchten konnte. Dort berichtete er seinem Vater von dem Vorfall, der umgehend die Polizei verständigte.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief leider erfolglos. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Unterstützung. Möglicherweise haben Zeugen in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Aktivitäten beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell