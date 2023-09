POL-WHV: Diebstahl aus unverschlossenem Auto in der Friederikenstraße - Polizei warnt vor Auto-Einbrechern

Wilhelmshaven (ots) - Am gestrigen Abend, den 06. September 2023, ereignete sich gegen 21 Uhr ein Vorfall in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei unbekannte Täter verdächtigt, einen 13-jährigen Jungen angegriffen und leicht verletzt zu haben. Der Vorfall fand in der Nähe des Bahnhofs statt, als der Junge auf dem Heimweg ...

mehr