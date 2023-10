Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (496/2023) Autobahn 7 ab Nörten-Hardenberg in Richtung Kassel wegen Ölspur aktuell voll gesperrt - Verursacher unbekannt, Reinigungsarbeiten dauern vermutlich mehrere Stunden

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den AS Nörten-Hardenberg und Göttingen Donnerstag, 12. Oktober 2023

GÖTTINGEN (jk) - Wegen einer Ölspur ist die A 7 ab der AS Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Kassel aktuell voll gesperrt. Die Reinigungsarbeiten werden sich vermutlich über mehrere Stunden hinziehen. Die Autobahnpolizei Göttingen empfiehlt, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Der Verursacher der Verunreinigung ist bislang unbekannt.

Ersten Ermittlungen zufolge, beginnt die Öl-/Dieselspur in Göttingen an der Einmündung Knochenmühle/27, verläuft weiter über die B27 und den Zubringer über die AS Göttingen-Nord auf die A7 bis zur AS Göttingen, von dort über die Kasseler Landstraße und die Siekhöhe bis nach Rosdorf. Hier verliert sich die Spur.

Infolge des Regens hat sich die Spur weitläufig verteilt, weshalb umfangreiche Reinigungsarbeiten notwendig sind. Wann diese abgeschlossen sein werden und die Vollsperrung in Richtung Süden wieder aufgehoben werden kann, ist im Moment offen.

Sachdienliche Hinweise zum Verursachenden nimmt die Autobahnpolizei unter Telefon 0551/491-6515 entgegen.

