Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (494/2023) Auseinandersetzung auf Heimweg - Fußgänger von Unbekanntem geschlagen, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Robert-Koch-Straße, Höhe Brüder-Grimm-Schule Dienstag, 10.Oktober 2023, zwischen 01:30-04:00 Uhr

GÖTTINGEN (lg) - Am frühen Dienstagmorgen (10.10.23) wurde ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Goslar das Opfer einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem 49-Jährigen von hinten und schlug ihm gegen den Kopf, als dieser zu Fuß in Höhe der Brüder-Grimm-Schule in Göttingen unterwegs war.

Eine Beschreibung des Täters liegt den Ermittlern nicht vor. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Das Opfer begab sich daraufhin in ärztliche Behandlung und zeigte den Vorfall bei der Polizei an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder Vorfall selber machen können, werden gebeten sich unter Telefon 0551- 491 2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell