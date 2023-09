Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Alkoholisierter Autofahrer uneinsichtig und aggressiv

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Kreisstraße 5;

Tatzeit: 27.09.2023, 11.50 Uhr;

In seinem Auto sitzend und mutmaßlich eingeschlafen ist am Mittwochmorgen ein 41 Jahre alter Isselburger. Er stand auf der Linksabbiegespur zur Bundesstraße 67, als sich gegen 11.50 Uhr hinter seinem Wagen der Verkehr staute. Obwohl er hätte losfahren können, tat er es zunächst nicht. Als andere Autofahrer an seinen Wagen herantraten, machte der Fahrer einen benommenen Eindruck, fuhr dann aber einige Meter, um schließlich wieder zu halten. Wie sich schnell herausstellte, stand der 41-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 2,2 Promille hindeutete. So folgte eine Blutprobenentnahme in der Polizeiwache. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Isselburger entlassen, aber nur kurz. Er trat Zeugen gegenüber vor der Wache aggressiv auf. Er beruhigte sich erst, nachdem Polizisten ihn in das Polizeigewahrsam gebracht hatten. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen. Da der Alkoholisierte in den vergangenen Tagen bereits mehrfach in gleich gelagerten Fällen aufgefallen war, stellten die Beamten das Auto sicher. Eine Fahrerlaubnis hat der 41-Jährige obendrein nicht. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell