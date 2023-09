Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken/Rhede - Exhibitionist im Sprinterbus

Zeugen gesucht

Borken/Rhede (ots)

Tatort: Rhede/Borken, Buslinie S75;

Tatzeit: 27.09.2023, 13.00 Uhr;

Sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat ein Unbekannter im Sprinterbus auf der Linie S75 zwischen Rhede und Borken am Mittwoch. Eine Zeugin gab an, dass der Täter gegen 13.00 Uhr in Rhede in den Linienbus eingestiegen sei und sich in das obere Deck begeben habe. Während der Fahrt, habe nach Angaben einer Geschädigten, der circa 20 Jahre alte Mann seine Hose geöffnet und an seinem Glied manipuliert. Der circa 1,80 Meter große, schlanke Unbekannte, mit dunklem Teint und zum Dutt gebundene, schwarze Haare, habe in Borken den Bus verlassen. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer weißen Hose. Er hatte eine helle Bauchtasche dabei. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell