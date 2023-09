Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Gullydeckel Scheibe eingeschlagen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Markt;

Tatzeit: zwischen 24.09.2023, 18.30 Uhr, und 25.09.2023, 05.50 Uhr - (vermutlich 04.00 Uhr);

Um 04.00 Uhr am Montagmorgen riss ein lauter Knall in Borken Zeugen aus dem Schlaf. Als sie aus dem Fenster blickten, konnte sie jedoch nichts Verdächtiges feststellen. Die Ursache wurde kurze Zeit später deutlich: Unbekannte hatten mit einem Gullydeckel die Eingangstür zu einer Bäckerei an der Straße Markt eingeworfen. Beute machten sie nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Tat im Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft an der Kapuzinerstraße steht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5611131). Dort erbeuteten Einbrecher mehrere Jacken. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell