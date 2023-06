Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Wohnhaus während Bewohner schlafen

Trier-Pfalzel (ots)

Am 10.06.2023 in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 08:00 Uhr gelangten unbekannte Täter über eine unverschlossene Kellertür in ein Wohnhaus in der Stiftstraße in Trier Pfalzel. Hierbei wurde die Geldbörse des Hauseigentümers entwendet. Besonders dreist war, dass die Hausbewohner während des unberechtigten Eindringens schliefen. Daher warnt die Polizei Schweich davor, Kellertüren oder Terrassentüren unverschlossen oder gar offen zu lassen, um Unberechtigten den Zutritt nicht zu ermöglichen. Zeugen, wie beispielsweise Zeitungsausträger, die im Tatzeitraum verdächtige Personen wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

