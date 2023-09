Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrerseite beschädigt

Kleinwagen flüchtet ohne Licht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Anholter Straße;

Unfallzeit: 26.09.2023, zwischen 20.45 Uhr und 20.50 Uhr;

Auf einen Verkehrsunfall aufmerksam wurde eine Zeugin durch einen lauten Knall am Dienstagabend in Bocholt. Sie sah gegen 20.45 Uhr einen dunklen Kleinwagen auf der Anholter Straße stehen, dessen Fahrer das Licht gerade ausschaltete und mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Zuvor war es zu einer Kollision mit einem am Straßenrand parkenden VW gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell