POL-BOR: Gronau - Kind fährt nach Unfall weg

Borken/Rhede (ots) - Tatort: Rhede/Borken, Buslinie S75; Tatzeit: 27.09.2023, 13.00 Uhr; Sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat ein Unbekannter im Sprinterbus auf der Linie S75 zwischen Rhede und Borken am Mittwoch. Eine Zeugin gab an, dass der Täter gegen 13.00 Uhr in Rhede in den Linienbus eingestiegen sei und sich in das obere Deck begeben habe. Während der ...

