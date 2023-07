Polizei Gütersloh

POL-GT: 16-jähriger Kradfahrer bei Kollision mit Transporter schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Im Ortsteil Bornholte ereignete sich am Montagabend (10.07., 19.00 Uhr) an der Einmündung Paderborner Straße/ Bergstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporterfahrer und dem Fahrer eines Kleinkraftrades. Den Erkenntnissen nach befuhr ein 82-jähriger Gütersloher mit einem Ford-Transporter die Paderborner Straße in Richtung Kaunitz und beabsichtigte nach links in die Bergstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 16-jähriger Verler mit einem Kleinkraftrad die Paderborner Straße in entgegengesetzte Richtung. Bei dem Abbiegeversuch des Transporterfahrers kam es in der Folge zu einer Frontalkollision, bei welcher der 16-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach einer ersten Behandlung durch den eingesetzten Rettungsdienst, wurde der jugendliche Kradfahrer zur weiteren stationären Aufnahme in ein Gütersloher Klinikum gebracht. Der 82-jährige Transporterfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6500 Euro.

