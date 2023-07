Polizei Gütersloh

POL-GT: Getränke und Lebensmittel bei Kioskeinbruch gestohlen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Dreiste Diebe haben bei einem Kioskeinbruch am Torfweg in der Nacht von Sonntag auf Montag (09.07., 20.15 Uhr - 10.07., 09.30 Uhr) kistenweise Getränke und auch einige Lebensmittel gestohlen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge haben sich die bislang unbekannten Täter durch ein Fenster Zutritt in den Verkaufsstand am Rietberger Freibad verschafft.

Neben diversen Kisten Cola, Fanta, Sprite, Apfelschorle, Mineralwasser und Bier sowie einem Dutzend Leergutkisten, wurden auch mehrere Beutel Pommes frites und Hähnchen-Nuggets, Bockwürste und ein paar Dosen Chips gestohlen. Eine Spardose mit Bargeld ist ebenfalls entwendet worden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell