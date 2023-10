Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (492/2023) Vermisste aus Göttingen leblos aufgefunden - keine Hinweise auf Fremdverschulden

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (lg) - Die seit Sonntag (08.10.23) aus Göttingen vermisst gemeldete Sarah K. wurde leblos aufgefunden.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung zum vermeintlichen Abstellort des mitgeführten Fahrrads, wurde das dort angrenzende Waldstück am Dienstag (10.10.23) mit einer Vielzahl an Einsatzkräften durchsucht. Am späten Dienstagnachmittag wurde die 21-Jährige durch Einsatzkräfte leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die Ursprungsmeldung Nr. 490 vom 09.10.23 (Öffentlichkeitsfahndung) wurde inzwischen aus dem Presseportal entfernt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell