Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 31-Jähriger bedroht, beleidigt, versucht zu schlagen - zieht unvermittelt Messer

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 10. August 2023 erhielten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 14:00 Uhr die Mitteilung über eine augenscheinlich alkoholisierte, männliche Person am Hauptbahnhof Magdeburg. Zudem soll diese bereits mehrere Reisende bedroht haben und ein Messer mit sich führen. Die informierten Bundespolizisten begaben sich umgehend auf die Suche nach dem Mann, den sie kurze Zeit später, anhand der zuvor erhaltene Personenbeschreibung, auf Bahnsteig eins feststellten. Der Straftatverdächtige ging in jenem Moment eine andere Person an und versuchte diese zu schlagen. Der 31-Jährige wurde daraufhin durch einen Beamten angesprochen. Unvermittelt zog dieser sein Messer und ging in Richtung des Bundespolizisten. Dieser zog seine dienstliche Schusswaffe und drohte sie dem Mann wiederholt an. Der deutsche Staatsangehörige ließ das Messer fallen und folgte nun den Weisungen des Beamten. Er wurde zu Boden gebracht, gefesselt und in die Diensträume der Bundespolizei am Hauptbahnhof geführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Messer wurde sichergestellt. Er erhielt Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz sowie der Waffenverbotszone im Hauptbahnhof Magdeburg.

