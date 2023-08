Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Von der Weiterfahrt ausgeschlossen: Uneinsichtigkeit endet im Gefängnis

Weißenfels, Halle/ Saale (ots)

Am Dienstag, den 8. August 2023 nutzte ein 33-Jähriger gegen 08:20 Uhr einen Intercity, auf der Strecke von Leipzig nach Karlsruhe, ohne ein für die Fahrt erforderliches Ticket zu besitzen. Der Reisende wurde durch das Zugpersonal von der Weiterfahrt ausgeschlossen und sollte beim nächsten planmäßigen Halt des Zuges diesen verlassen. Mit der Entscheidung war jener Mann keineswegs einverstanden. Nach ersten Erkenntnissen zog der Deutsche wiederholt die Notbremsen und zerschlug mittels Nothammer eine Seitenscheibe des Intercitys. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Leipzig informierte daraufhin die zuständige Bundespolizeiinspektion Magdeburg. Aufgrund des Sachverhaltes wurde ein unplanmäßiger Halt des Zuges am Bahnhof Weißenfels eingeleitet. Verständigte Einsatzkräfte der Landes- sowie Bundespolizei fuhren umgehend zur Örtlichkeit. Beamte der Landespolizei waren zuerst vor Ort, stellten den Straftatverdächtigen im Intercity und übergaben ihn an die kurz darauf eintreffende Streife des Bundespolizeirevieres Halle/ Saale. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen setzte der Intercity seine Fahrt gegen 09:30 Uhr fort. Glücklicherweise blieben alle Reisenden im Zug unverletzt. Das Abteil mit der eingeschlagenen Scheibe wurde für die weitere Nutzung gesperrt. Durch diesen Sachverhalt und den damit verbundenen Polizeieinsatz erhielten neun Züge insgesamt eine Verspätung von 118 Minuten. Mit der Weiterfahrt des Intercitys endete die Fahrt des 33-Jährigen jedoch noch nicht. Eine Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei ergab, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe nach dem Mann per Vollstreckungshaftbefehl suchte. Das Amtsgericht Karlsruhe hatte ihn zuvor im Juni dieses Jahres wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 900 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Er beglich weder den geforderten Geldbetrag, noch stellte er sich dem Strafantritt. Zudem verfügt er aktuell über keinen festen Wohnsitz und ist unbekannten Aufenthalts. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft am 1. August 2023 den Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten ihm diesen und nahmen den Mann fest. Den geforderten Geldbetrag konnte der Gesuchte abermals nicht aufbringen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Fertigung entsprechender Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Sachbeschädigung, Missbrauchs von Notrufen, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel sowie des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde der 33-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Halle/ Saale gebracht. Die Ausschreibende Behörde wird über den Verbleib der Person unterrichtet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell