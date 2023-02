Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einfach draufgefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich Dienstagmorgen auf der Tautenburger Straße in Dorndorf-Steudnitz. Ein 58-jähriger Fahrer eins Transporters Renault fuhr in ortsauswärtige Richtung um übersah einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi. In der Folge kollidierte der Renault frontal mit dem Heck des Audis. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell