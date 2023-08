Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Beeinträchtigung Schrankenanlage führt zu Zugverspätungen, Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 6. August 2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 23:15 Uhr durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Leipzig über eine Gruppe Jugendlicher am Bahnübergang in der Friedrich-List-Straße in Magdeburg informiert. Laut ersten Erkenntnissen sollen sie wiederholt an der Schrankenanlage gewackelt und sich an diese gehangen haben, wenn Züge den Bereich passierten. Auf der Strecke befindliche Züge erhielten einen sogenannten Langsamfahrbefehl. Informierte Einsatzkräfte der Landes- sowie Bundespolizei begaben sich umgehend zum Ereignisort. Jugendliche oder andere Personen, welche mit dem Geschehenen in Verbindung gebracht werden könnten, wurden nicht festgestellt. Durch diesen Sachverhalt erhielten drei Züge insgesamt 29 Minuten Verspätung. Glücklicherweise wurde Niemand verletzt. In diesem Zusammenhang, besonders mit Blick auf die fortwährenden Sommerferien, weist die Bundespolizei erneut eindringlich darauf hin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Die Bundespolizei bittet darum, dass Erziehungsberechtigte ihre Kinder wiederholt auf die Gefahren hinweisen. Kostenlose Flyer zu dieser Problematik werden gern zur Verfügung gestellt. In der jüngsten Vergangenheit kam es zu einem Sachverhalt bei dem der Betroffene mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. BPOLI MD: Achtung Lebensgefahr: Hilferufe am Gütergleis - Mann mit Brandverletzungen übersät -https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5575461

