POL-PDNR: Volltrunkener Fahrzeugführer

Erpel (ots) - Am Nachmittag des 02.10.2023 wurde ein E-Scooter von einem Gartengrundstück des Deepenwegs in der Ortslage Erpel gestohlen. Der E-Scooter ist auffällig in schwarz/rot lackiert und in neuwertigem Zustand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Pressestelle Telefon: ...

