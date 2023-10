POL-PDNR: Diebstahl eines Heizungskessels

Linz, Mittelstraße (ots) - Am 03.10.2023 kam es gegen 02:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Linzer Innenstadt. Der Beschuldigte hatte nach einem Streit aus Wut mit der Faust eine Glasvitrine an einer Hauswand eingeschlagen, in der ein Stadtplan ausgehangen ist. Bei der Tat zog sich der Beschuldigte Schnittverletzungen an der Hand zu. Während der Sachverhaltsaufnahme erschien der Kontrahent aus dem vorherigen ...

