POL-BO: Aggressiver Ladendieb mit massiven Verletzungen ins Krankenhaus - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Bochum

Bochum (ots) - Bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen, 26. April, in Bochum-Hamme ist ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Herten gegen 9 Uhr auf dem Gehweg der Dorstener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als der Hertener die Fahrbahn in Höhe der ...

