Polizei Bochum

POL-BO: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach versuchtem Tötungsdelikt

Bochum (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Bochum und der Staatsanwaltschaft Bochum -

Am frühen Mittwochmorgen (26. April), gegen 5.10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in eine Wohnung nach Bochum in die Günnigfelder Straße gerufen. Zwei schwer verletzte, nicht mehr ansprechbare Personen wurden dort aufgefunden. Beide hatten Stich- und Schnittverletzungen erlitten und mussten noch in der Wohnung intensivmedizinisch erstversorgt werden.

Bei den Verletzten handelt es sich um die 23-jährige Wohnungsinhaberin und einen 26-jährigen Mann. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in der gemeinsamen Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Im weiteren Verlauf erlitten die beiden Stich- bzw. Schnittverletzungen. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Beide Personen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, dass weitere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein könnten. Der Tatverdacht der Mordkommission unter Sachleitung von StA Maibaum richtet sich derzeitig wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 26-Jährigen.

