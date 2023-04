Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Überfall auf Wettbüro

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Mit einem Messer bedrohte ein Unbekannter am Samstaggabend (15.04.), gegen 21.00 Uhr, den Angestellten eines Wettbüros in der Darmstädter Landstraße und forderte die Herausgabe der Einnahmen aus der Kasse. Er flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Bargeld zu Fuß vom Tatort. Der Flüchtige ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat eine sportlich, dünne Statur und sprach mit dunkler aggressiver Stimme in akzentfreiem Hochdeutsch. Der Mann war mit grauer Jogginghose, schwarzer Kapuzenjacke und schwarzen Handschuhen bekleidet sowie einer weißen Sturmhaube maskiert.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell