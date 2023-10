POL-PDNR: Diebstahl eines E-Scooters

Rheinbreitbach (ots) - Im Zeitraum vom 01.10.2023, 23:30 Uhr und 02.10.2023, 07:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Küchentüre eines Hotels in der Schulstraße in Rheinbreitbach auf. Nach bisherigem Sachstand entwendeten die Täter keine Gegenstände, beschädigten jedoch neben der Küchentüre noch Blumenkästen. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer ...

