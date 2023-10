Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (489/2023) Feuer in Hann. Münden - Unbekannte setzen geparkten Renault Traffic in Brand, Motiv unklar

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Schöne Aussicht

Freitag, 6. Oktober 2023, gegen 02.10 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - In der Straße "Schöne Aussicht" in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist Freitagnacht (06.10.23) ein abgestellter Renault Trafic komplett ausgebrannt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Hann. Münden wurde das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Täter sind unbekannt, das Motiv ebenfalls.

Vom Fahrzeug griffen die Flammen kurzzeitig auf eine angrenzende Hecke über. Die angerückte Freiwillige Feuerwehr Hann. Münden konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. Der entstandene Gesamtschaden beträgt vermutlich rund 25.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell