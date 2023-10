Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (493/2023) Joggerin verletzt aufgefunden - Ersthelfer und weitere Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Rundweg um den Schmelzteich

Dienstag, der 10. Oktober 2023, zwischen 08:00- 08:22 Uhr

BAD SACHSA (lg) - Am gestrigen Dienstag ist eine 36-Jährige Frau am "Schmelzteich" in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) verletzt aufgefunden worden. Ein Ersthelfer entdeckte die Joggerin und wartete bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungswagenbesatzung.

Die Polizei in Bad Lauterberg sucht nun nach dem unbekannten Ersthelfer, sowie weiteren Zeugen, die Angaben zur Klärung des Sachverhalts machen können. Diese werden gebeten sich unter Telefon 05524- 9630 zu melden.

