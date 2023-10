Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand

Einbruch gescheitert

Verfolgung endet im Unfall

Lüdenscheid (ots)

An der Weststraße brannten gestern, 22.10 Uhr, zwei Papiercontainer. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Zeugen beobachteten am Montag, um 20 Uhr, wie zwei unbekannte Täter versuchten die Balkontür zu einer Wohnung an der Wagnerstraße aufzubrechen. Als man auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sie waren männlich, etwa 170cm groß und dunkel gekleidet. Die Polizei wurde erst am gestrigen Tag über den Vorfall informiert und ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 zu melden. (dill)

Polizeibeamte wollten vergangene Nacht, 3.15 Uhr, ein Kleinkraftrad kontrollieren. Das unbeleuchtete und mit zwei Personen besetzte Fahrzeug stand an der Heedfelder Landstraße, Ecke Oedenthaler Straße. Als der Fahrer die Absicht der Beamten bemerkte, beschleunigte er und fuhr ins Oedenthal davon. Nach etwa 1,5 km verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle und stürzte. Der 15-jährige Schalksmühler und seine Beifahrerin verletzten sich leicht. Wie sich herausstellte, war er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis, stand laut Vortest mit knapp 0,8 Promille mutmaßlich unter Alkoholeinfluss und war auf einem nicht zugelassen Fahrzeug unterwegs. Er muss sich nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen. Sein Gefährt wurde sichergestellt. Die Minderjährigen wurden ihren Eltern übergeben. (dill)

