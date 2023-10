Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannter belästigt Frau

Dreiste Zigaretten-Diebe im Supermarkt

Meinerzhagen (ots)

Ein unbekannter Mann hat gestern Morgen eine Frau am Prumbomweg belästigt. Er fummelte in seiner Hose und rief zeitgleich anzügliche Bemerkungen in Richtung der Dame. Er ging Richtung Stadthalle davon. Das Opfer erstattete Anzeige auf der Wache Meinerzhagen. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und sucht Zeugen. Wer hat den Täter gesehen? Der Gesuchte ist 20-30 Jahre alt, hatte kurze braune Haare, trug eine rote Jogginghose, ein schwarzes Unterhemd und sprach Deutsch mit russischem Akzent. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Drei Diebe haben sich gestern, 18 Uhr, noch während der Geschäftszeit Zutritt zum Lager eines Supermarktes in der Lindenstraße verschafft. Dort versuchten sie eine Vitrine mit Zigaretten aufzubrechen. Mitarbeiter bekamen den dreisten Diebstahl-Versuch mit. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute aus dem Geschäft.

Der erste Täter war männlich, ca. 190 cm groß, ca. 40-45 Jahre alt, hatte eine dunkle Hautfarbe, war von kräftiger Statur und trug dunkle, kurze Haare, eine grüne Sportjacke sowie blaue Jeans.

Der zweite war männlich, ca. 180 cm groß, hellhäutig, hatte eher helle Haare, schmale Statur und ein pickliges Gesicht.

Der dritte war männlich, ca. 180 cm groß, hellhäutig und von schmaler Statur.

Alle sprachen kein bzw. sehr schlecht Deutsch. Wer kann Angaben zur Identität der Männer machen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

