Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (495/2023) Ab kommenden Montag Bauarbeiten beim Polizeikommissariat Osterode: Dienststelle zieht für zwei Wochen wochentags nach Herzberg um, telefonische Erreichbarkeiten bleiben bestehen

Göttingen (ots)

OSTERODE/HERZBEG (hf) - Das Polizeikommissariat Osterode ist ab dem kommenden Montag für zwei Wochen (16. bis zum 27. Oktober) wochentags in der Zeit von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr wegen Bauarbeiten geschlossen. Nachts und am Wochenende ist die Wache wie gewohnt besetzt. Während der laufenden Arbeiten versehen die Osteroder Beamtinnen und Beamten ihren Dienst in Herzberg bei der dortigen Polizeistation und betreuen von dort aus den Bereich des Polizeikommissariats Osterode.

Die bekannten Erreichbarkeiten bleiben bestehen, da alle eingehenden Anrufe nach Herzberg weitergeleitet werden. Bei Bedarf steht die Polizeistation Herzberg, Gartenstraße 36, 37412 Herzberg am Harz, Telefon 05521/998 95-0 zur Verfügung.

In dringenden Notfällen bitte die 110 wählen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell