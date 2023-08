Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Raub im Gymnasiumweg - Unbekannte greifen 66-Jährige an - Polizei sucht Zeugen (22.08.2023)

Singen (ots)

Am Dienstagmorgen haben Unbekannte im Gymnasiumweg versucht, eine Frau auszurauben. Gegen 9.15 Uhr ging eine 66-jährige Frau zu Fuß auf dem Gymnasiumweg in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Seiteneingangs zum Hegau-Gymnasium forderte sie plötzlich ein Jugendlicher auf, ihre Handtasche herzugeben. In der Folge versuchte der Jugendliche mit Unterstützung eines weiteren jungen Mannes, der kurz zuvor noch an einer Mauer im Bereich der Hausnummern 4-6 stand und telefonierte, der Frau die Tasche von der Schulter zu reißen. Nachdem sie diese jedoch nicht losließ und vor dem Körper festhielt, schlugen die Angreifer mehrfach auf die 66-Jährige ein. Selbst als die Frau bereits am Boden lag forderten sie weiterhin unter Schlägen die Herausgabe der Tasche. Erst als ein Zeuge hinzukam ließen die Täter von der Frau ab und flüchteten schließlich ohne Beute in Richtung Widerholdstraße.

Zu den beiden unbekannten Tätern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Person 1: Jugendlicher, ungefähr 150-155 Zentimeter groß, schlank, sportlich, dunkle Haare, sprach "gutes" Deutsch, bekleidet mit einem weißen T-Shirt.

Person 2: etwa 20 Jahre alt, ungefähr 170-175 Zentimeter groß, dunkle Haare, dunkle Bekleidung.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, denen die beiden unbekannten Täter am Dienstagmorgen im Bereich der Schule im Gymnasiumweg aufgefallen sind, oder die sonst Hinweise auf deren Identität geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell