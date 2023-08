Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weigheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Stromkabel im Wert von rund 600 Euro vom Gelände des Wasserhochbehälters gestohlen

VS-Weigheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter in der Zeit von Ende Juni bis Anfang August diesen Jahres Stromkabel im Wert von rund 600 Euro vom Gelände des Wasserhochbehälters an der Trossinger Straße gestohlen. Auf nicht bekannte Art und Weise gelangten die Unbekannten auf das umzäunte Gelände des Hochbehälters. Dort kappten sie von einem vorhandenen Baukran die Stromversorgungsleitung. Zudem machten sich die Eindringlinge an einem Stromkasten auf dem Gelände zu schaffen und entwendeten von diesem zwei Verlängerungskabel. Mit ihrem Diebesgut verließen die Täter das Gelände des Wasserhochbehälters wieder. Für den Abtransport der mehrere Meter langen Kabel dürften die Diebe ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben. Hinweise nimmt die Polizei VS-Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, entgegen.

