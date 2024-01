Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Heckscheibe beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntag, 31.12.2023, 18:00 Uhr, und Montag, 01.01.2024, 03:00 Uhr, ist die Heckscheibe an einem in der Talstraße in Schopfheim-Langenau geparkten grauen Audi A1 beschädigt worden. Die Heckscheibe ging komplett zu Bruch. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0.

