BPOLI-OG: Reisende beleidigt und angespuckt/ Bundespolizei sucht Geschädigte

Offenburg (ots)

Gestern Nachmittag (03.11) gegen 15:45 Uhr wurde die Bundespolizei in Offenburg, durch die Zugbegleiterin des RE 17019 (Offenburg-Basel Bad Bf), über einen Reisenden informiert, welche im Zug weitere Reisende beleidigt, sowie angespuckt haben soll. Eine Streife traf vor Ort, am Bahnhof in Offenburg, die Zugbegleiterin und den 62-jährigen deutschen Staatsangehörigen an. Die Identität des Mannes wurde festgestellt und er erhielt einen Platzverweis für den Regionalzug. Geschädigte Reisende konnten durch die Streife nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang mehrere Zeugenaussagen, sowie die Aufnahmen einer Überwachungskamera im Regionalzug aus. Zudem werden Geschädigte gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

