Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern an der Haltestelle der Tramlinie D, in Kehl, einen spanischen Staatsangehörigen verhaftet. Gegen den 47-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung von 20 Tagen Freiheitsstrafe in das Gefängnis eingeliefert.

