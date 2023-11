Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand geleistet nach Leistungserschleichung

Offenburg (ots)

Gestern Morgen (03.11) kam es am Bahnhof in Offenburg zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Durch einen Zugbegleiter in einem Regionalzug, auf der Fahrt von Karlsruhe nach Konstanz, wurde der Bundespolizei eine männliche Person ohne gültigen Fahrschein gemeldet. Der 73-jährige griechische Staatsangehörige wurde durch eine Streife, bei Einfahrt des Zuges, am Bahnhof in Empfang genommen. Der Mann verhielt sich den Beamten gegenüber sofort verbal aggressiv und unkooperativ. Da er keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte, sollte er zur Feststellung seiner Identität auf die Dienststelle gebracht werden. Hierbei leistete er Widerstand, indem er sich weigerte den Beamten zu folgen und sich gegen die Laufrichtung stemmte. Als ihm daraufhin die Handfesseln angelegt werden sollten, setzte er sich zur Wehr und versuchte sich aus den Griffen der Beamten zu lösen. Er konnte schließlich zu Boden gebracht werden, wo ihm die Handfesseln angelegt wurden. Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl bestand, zudem war er neun Mal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Er wurde nach richterlicher Vorführung in das Gefängnis gebracht. Er erhält Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen.

