Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 14-Jähriger von zwei Unbekannten in Hannover-List überfallen

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 02.11.2023, haben im hannoverschen Stadtteil List zwei Personen versucht, einen Minderjährigen auszurauben. Die Tatverdächtigen konnten zunächst unerkannt vom Tatort flüchten. Wer kann Hinweise zu der Tat und den Tatverdächtigen geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Lahe haben zwei mutmaßliche Jugendliche in den frühen Abendstunden des 02.10.2023 gegen 18:20 Uhr einen 14-Jährigen in der Grethe-Jürgens-Straße kurze Zeit verfolgt und anschließend angesprochen. Einer der Tatverdächtigen schlug dann mehrfach auf den 14-Jährigen ein und forderte Bargeld. Anschließend flüchteten die Räuber ohne die erhoffte Beute zu Fuß in Richtung Podbielskistraße. Einer der beiden Tatverdächtigen, ein 15 Jahre alter Hannoveraner, konnte von der alarmierten Polizei noch in Tatortnähe festgenommen werden. Der zweite Täter wurde bislang nicht gefasst. Zu ihm liegt bislang keine weitere Beschreibung vor.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 zu melden. /rod, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell