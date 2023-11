Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Misburg: Falsche Polizisten tappen in die Falle - echte Polizei nimmt zwei mutmaßliche Betrüger fest

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Am Samstag, 28.10.2023, haben Einsatzkräfte der Polizei Hannover zwei Tatverdächtige nach einem versuchten Betrug festgenommen. Zuvor versuchte ein falscher Polizeibeamter, eine 64-Jährige und deren 67 Jahre alten Ehemann am Telefon von der Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen an einen weiteren vermeintlichen Polizeibeamten zu überzeugen. Die Misburger durchschauten die Betrugsmasche sofort und informierten die echte Polizei.

Nach bisherigen Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover erhielt eine 64-jährige Misburgerin und ein deren 67-Jahre alter Ehemann in den Abendstunden des 28.10.2023 einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. In dem Telefonat gaukelte dieser dem Ehepaar vor, dass es zu einem Überfall in ihrer Nachbarschaft gekommen sei und forderte sie dazu auf, Wertgegenstände und Bargeld vor ihrer Haustür zu deponieren. Die beiden reagierten sofort richtig und meldeten sich bei der örtlichen Polizeidienststelle. Um die Betrüger zu überführen, wurden mehrere Einsatzkräfte alarmiert, die die Übergabe der vermeintlichen Wertgegenstände überwachten. Tatsächlich erschienen kurz darauf zwei Personen am Haus des Ehepaars, um eine zuvor deponierte Tasche mit den vermeintlichen Wertgegenständen abzuholen. Die Polizei nahm die mutmaßlichen Täter, zwei Männer im Alter von 39 und 42 Jahren, vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Bei Wohnungsdurchsuchungen der beiden Tatverdächtigen wurden mehrere verfahrensrelevante Beweismittel beschlagnahmt.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt nun gegen die beiden Personen wegen des Trickbetrugs und prüft Tatzusammenhänge mit gleichgelagerten Fällen. /rod, nash

