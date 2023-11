POL-H: Nachtragsmeldung: 8-Jähriger aus Springe-Eldagsen wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots) - Am Dienstag, 31.10.2023, haben Jugendliche im hannoverschen Stadtteil Ricklingen am Mühlenberger Markt und im Sahlkamp randaliert. Einzelne Personen setzten einen Container in Brand und beschädigten Schaufensterscheiben. Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen trafen sich knapp einhundert Jugendliche am Mühlenberger ...

mehr