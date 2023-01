Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 49-jährige Pedelec-Fahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Mannheim (ots)

Eine 49-Jährige erlitt bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr in der Seckenheimer Landstraße nach dem Zusammenstoß mit einem Mercedes diverse Prellungen und wurde zwecks weiterer medizinischer Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer wollte in die auf den Parkplatz des City Airports Mannheim einbiegen, wo es im Einmündungsbereich dann zur Kollision mit der, auf dem Gehweg in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pedelec-Fahrerin kam. Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

