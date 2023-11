Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Jugendlicher Krawall in der Halloween-Nacht in Ricklingen und Lahe

Hannover (ots)

Am Dienstag, 31.10.2023, haben Jugendliche im hannoverschen Stadtteil Ricklingen am Mühlenberger Markt und im Sahlkamp randaliert. Einzelne Personen setzten einen Container in Brand und beschädigten Schaufensterscheiben.

Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen trafen sich knapp einhundert Jugendliche am Mühlenberger Markt in Ricklingen, um Halloween zu feiern. Gegen 18.00 Uhr zündeten aus der Gruppe heraus einzelne Jugendliche Pyrotechnik und warfen sie auch in Richtung der Streifenwagen. Es wurde niemand verletzt. Im weiteren Verlauf nahmen die Jugendlichen Feuerlöscher aus der örtlichen U-Bahnstation und entleerten diese teilweise. Anschließend schlugen sie mit den Feuerlöschern Schaufensterscheiben ein oder bewarfen sie mit Steinen. Die Polizei umstellte den Mühlenberger Markt, nahm vereinzelt die Personalien der Jugendlichen auf und durchsuchte sie. Da die Straftaten keiner Person konkret zugeordnet werden konnten, erhielten die Jugendlichen Platzverweise für den Mühlenberger Markt. Durch das Einschreiten der Polizeikräfte konnte die Lage beruhigt werden.

In der Gronostraße bewarfen Jugendliche aus einer Gruppe von circa vierzig Personen heraus einen Streifenwagen mit Eiern. Um eine Eskalation der Situation zu verhindern, forderte die Polizei schnell Verstärkung an. Durch Gefährderansprachen und Platzverweisen konnte sie schnell die Lage beruhigen, sodass es zu keinen weiteren Auseinandersetzungen kam.

Auch im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp kam es in der Halloween-Nacht zu mehreren Polizeieinsätzen. An sieben verschiedenen Orten wurden Papiercontainer oder Mülltonnen in Brand gesetzt. In der Straße Kugelfangtrift schoben Unbekannte einen brennenden Container in das Gleisbett der Stadtbahn und brachten diese damit zum Stehen. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei zwei Jugendliche als mutmaßliche Täter vorläufig festnehmen.

Während das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs und mehrerer Sachbeschädigungen aufgenommen hat, ermittelt das Polizeikommissariat Hannover-Lahe wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. /san, dd

