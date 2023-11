Polizeidirektion Hannover

POL-H: #H96EBS: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund des Zweitligaspiels Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig

Hannover (ots)

Am Sonntag, 05.11.2023, findet um 13:30 Uhr das Zweitligaderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig statt. Verkehrsteilnehmende müssen sich rund um das Spiel aufgrund von Straßensperrungen und Halteverboten auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Ein Awarenessraum wird als neues Angebot eingerichtet.

Am Spieltag werden die Culemannstraße zwischen Friedrichswall und Kurt-Schwitters-Platz (Nordufer Maschsee) sowie die Karmaschstraße zwischen der Schmiede- und der Leinestraße zeitweise gesperrt. Zu einer vollständigen Sperrung für den Individualverkehr kommt es in der Beuermannstraße zwischen Stadionbrücke und Robert-Enke-Straße und auf der Parkfläche im Bereich Lodemannweg/ Ritter-von-Brüning-Straße.

Darüber hinaus werden für folgende Straßen und Plätze vom 04.11.2023, 08:00 Uhr bis zum 05.11.2023, 23:59 Uhr absolute Halteverbote eingerichtet:

- Stammestraße, zwischen Stadionbrücke und Lodemannweg - Culemannstraße, beidseitig einschließlich der Parkbuchten zwischen Friedrichswall und Kurt-Schwitters-Platz - Waterloostraße/ Bruchmeisterallee, zwischen Am Waterlooplatz und Robert-Enke-Straße (einschließlich Parkbuchten) - Am Waterlooplatz, zwischen Waterloostraße und Am Schützenplatz (außer Parkbuchten) - Am Schützenplatz, zwischen Viktoria-Luise-Weg und Bruchmeisterallee - Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg - Teile des Schützenplatzes

Anlässlich des Fußballspiels kann es in den umliegenden Bereichen des Stadions zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Die Polizei empfiehlt Autofahrenden daher, diese Bereiche weiträumig zu umfahren. Die Fans werden gebeten, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen und bestenfalls den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Auch bei der Anreise mit dem Zug sollte ausreichend Zeit für die Anreise eingeplant werden. Am Sonntag steht der Schützenplatz als kostenpflichtige Parkmöglichkeit für die Fans von Hannover 96 zur Verfügung. Für die Gästefans von Eintracht Braunschweig werden Parkmöglichkeiten in der Marianne-Baecker-Allee eingerichtet und ausgeschildert. Da diese allerdings nur begrenzt vorhanden sind, empfiehlt die Polizei die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Am Tag des Derbys hält die Polizei zudem ein neues Angebot für Personen in Notlagen bereit. In Ergänzung zum bestehenden Sicherheitskonzept wird im Stadion ein sogenannter Awareness-Raum eingerichtet. Das Angebot richtet sich an Personen, die von Übergriffen oder von Diskriminierung betroffen sind und Hilfe benötigen. Diese Personen können sich bei Bedarf an Einsatzkräfte oder Ordner des Stadions wenden. Die Anlaufstelle wird während der gesamten Spieldauer und bis zur Stadionschließung betrieben.

Die Bundespolizei hat im Vorfeld des Spiels eine Allgemeinverfügung erlassen. Wir bitten um Beachtung. Die vollständige Allgemeinverfügung können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/5637853?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Für Informationen über die einsatzbegleitende polizeiliche Betreuung des Derbys nutzen Sie gerne den Hashtag "#H96EBS" auf dem "X"-Account der Polizei Hannover, erreichbar unter "@Polizei_H".

Hinweise für Journalistinnen und Journalisten

Für Medienanfragen steht Ihnen die Pressestelle am Sonntag ab 09:00 Uhr zur Verfügung. Darüber hinaus sind zwei mobile Pressesprecher-Teams im Einsatzraum erreichbar. Unter der Telefonnummer 0511 109-1040 stellen wir Ihnen gern einen Kontakt her, sollten Sie O-Töne vor Ort wünschen. /rod, dd

