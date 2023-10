Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Fahrradfahrerin übersieht Straßenbahn

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 9. Oktober 2023, kam es in Freiburg-Altstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Fahrradfahrerin.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 21 Jahre alte Radfahrerin gegen 7.55 Uhr am Friedrichring in Richtung Europaplatz unterwegs. An der Kreuzung zur Merianstraße bog sie verbotswidrig ab und überquerte die Gleise. Hierbei übersah sie offensichtlich die herannahende Straßenbahn.

Der 61-jährige Straßenbahnführer leitete zwar eine Notbremsung ein, konnte aber eine Kollision mit der Radfahrerin nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall offenbar niemand verletzt.

Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen kann derzeit noch nicht beziffert werden.

