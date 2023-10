Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Paul- Ehrlich- Straße

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Samstag, 07.10.2023, 19:30 Uhr - Sonntag, 08.10.2023, 00:30 Uhr, kam es in Freiburg in der Paul- Ehrlich- Str. Nr.5/ Güterbahnhofsgelände auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Kenntnisstand touchierte der Fahrer eines Porsches, bei einem Parkmanöver mehrfach die Heckstoßstange eines ebenfalls geparkten VW- Golf. Ein bislang unbekannter Zeuge, konnte den Vorgang beobachten und hinterließ an der Windschutzscheibe des beschädigten VW- Golfs eine Notiz mit den Daten des Unfallverursachers. An dem geparkten VW- Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von 800EUR. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung werden mögliche Zeugen gebeten, insbesondere der Zeuge, welcher die Notiz am Fahrzeug der Geschädigten hinterließ, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/ 882-3100) in Verbindung zu setzten.

lf

