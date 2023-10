Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Unbekannte beschädigten mehrere Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 09.10.2023 schlugen Unbekannte bei mehreren Pkws die Fahrerscheiben in der Spitalstraße in Kenzingen ein. Die Pkws wurden weder durchwühlt, noch wurde etwas entwendet. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 900 Euro.

Das Polizeiposten Kenzingen (Tel.: 07644/9291-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641/582-0) rund um die Uhr entgegen.

