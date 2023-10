Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Landkreis Lörrach: Erneute Öffentlichkeitsfahndung - Unbekannte tote Frau im Schwarzwald // hier: Hinweis zu Fernsehsendung

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg Der zu Grunde liegende Fall wird am Mittwoch, 11.10.2023, 20.15 Uhr, in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" ausgestrahlt. Eine gezeichnete Gesichtsrekonstruktion zur aktuellen Fahndung finden Sie unter folgenden Links: BKA: https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/UnbekannteTo te/Kampagne_NL_B_D/Soko_Hochkopf_Freiburg/Sachverhalt.html LKA BW: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/todtnau-cold-case/ Ursprungsmeldung vom 10.05.2023: Landkreis Lörrach: Erneute Öffentlichkeitsfahndung - Unbekannte tote Frau im Schwarzwald Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg Im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne der niederländischen, belgischen und deutschen Polizeibehörden bittet die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und das Kriminalkommissariat Lörrach (Polizeipräsidium Freiburg) erneut um die Mithilfe der Bevölkerung. Am Donnerstag, den 24.07.1997, wurde in der Nähe des Wanderparkplatzes "Weißenbach" bei Todtnau (Landkreis Lörrach) eine unbekannte und teilweise verbrannte weibliche Leiche in einem Erdaushub aufgefunden. Im Nahbereich der Fundörtlichkeit wurde ebenso eine Bauschaufel festgestellt. Vermutlich hat die Frau mehrere Tage bis etwa zwei Wochen dort gelegen. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einem Tötungsdelikt auszugehen. Die Frau war zum Zeitpunkt ihres Todes etwa 20 Jahre alt und 1,64 Meter groß. Sie hatte braune, lange Haare und eine schlanke Statur. Das Opfer war mit einem dunkelblauen Rock mit hellen Blumenmuster und einem blauen Kunststoffgürtel mit goldfarbener Schnalle bekleidet. Zudem trug sie ein helles T-Shirt der Marke "Speedway" und weiße Sandalen. Weiterhin könnte eine Handtasche der Marke "DeLanee" dem Opfer gehört haben. Bilder und Detailinformationen zur aktuellen Fahndung finden Sie unter folgenden Links: BKA: www.bka.de/IdentifyMe6 LKA Baden-Württemberg: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/todtnau-cold-case/ Es wird für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat und zur Ermittlung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt. Für Hinweise, die zur Identifizierung der unbekannten Toten führen, wird eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe der Bedeutung der einzelnen Hinweise entschieden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach unter der Telefonnummer 07621 176-800 oder per Email loerrach.kk.d1.coldcase@polizei.bwl.de entgegen.

