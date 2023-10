Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Wohnungsbrand durch Halogenlampe

Freiburg (ots)

Am Sonntag 08.10.2023 kam es gegen 13:10 Uhr in der Salzgasse zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus. Durch erste Löschmaßnahmen von Hausmitbewohnern und durch rasches Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Gottenheim konnte Schlimmeres verhindert werden. Drei Personen wurden vom hinzugerufenen DRK wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation erstversorgt. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht, sodass bei dem Brand keine Personen zu Schaden kamen. Nach bisherigen ersten Erkenntnissen waren in der Erdgeschoßwohnung durch die Hitzeausstrahlung eines Halogen-Deckenfluters Kartonagen in Brand geraten. Der entstandene Fahrnisschaden wird von der Polizei auf ca. 4000 EUR geschätzt. Die alleinige Wohnungsbewohnerin wurde vorrübergehend bei deren Verwandtschaft untergebracht. Der Polizeiposten in Bötzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

