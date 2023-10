POL-FR: Ihringen: Feuerwehr löscht Brand auf einem Gartengrundstück

Freiburg (ots) - Am Freitag, 06.10.2023, wurden im Stadtgebiet von Lörrach drei Pedelecs entwendet. In dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr wurde ein silberfarbenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand verschlossen an einer Schule in der Austraße. In dem Zeitraum zwischen 18.20 Uhr bis 21.50 Uhr, wurde im Sarasinweg ein gelbes Pedelec der Marke Bergamont entwendet. Das Pedelec stand verschlossen an einem ...

