POL-FR: Ihringen: Einbruch in Hotel, Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Sonntag 08.10.2023 kam es gegen 13:10 Uhr in der Salzgasse zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus. Durch erste Löschmaßnahmen von Hausmitbewohnern und durch rasches Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Gottenheim konnte Schlimmeres verhindert werden. Drei Personen wurden vom hinzugerufenen DRK wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation erstversorgt. Der Verdacht bestätigte sich ...

