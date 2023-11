POL-H: Nachtragsmeldung: 57-Jähriger aus Laatzen leblos aufgefunden

Hannover (ots) - Eine Bürgerin konnte den seit Donnerstag, 02.11.2023, vermissten 8-jährige Jungen aus Eldagsen-Springe in Hannover antreffen. Er wurde von der Polizei in Obhut genommen. Die Passantin sah das vermisste Kind vor dem Sprengel Museum in Hannover an der dortigen Bushaltestelle. Durch die Öffentlichkeitsfahndung erkannte sie den Vermissten wieder. Sie ...

